Define aramalarında yeni dönem! Resmi Gazete'de 'Dipsiz Göl' detayı

Gümüşhane’de bulunan 12 bin yıllık Dipsiz Göl’de define aramak istenirken gölün kuruması ve görüntünün kirlenmesi nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık bugün Resmi Gazete’de Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne ekleme yaptı.

ÇED Yönetmeliği Ek2 listesine 'define arama projeleri' eklendi. Define aramak isteyenler, artık Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne Proje Tanıtım Dosyası ile başvuracak. İl Müdürlüğü, gerekli görürse, ÇED raporu hazırlanmasını isteyecek

DİPSİZ GÖL ESKİ HALİNE GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Define aramak istenirken tahrip edilen ve kuruyan Dipsiz Göl’e su pompalanmaya başladı. Bununla birlikte göl çevresinin flora ve endemik türlerinin korunmasına yönelik de çalışma başlatıldı.

(DHA)



