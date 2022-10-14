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  4. Define aramaya çıktılar, kazdıkları toprağın altında kaldılar! 1 kişi aranıyor

Define aramaya çıktılar, kazdıkları toprağın altında kaldılar! 1 kişi aranıyor

14.10.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da meydana gelen olayda define arayan kişiler, kazdıkları toprağın altında kaldılar. Tünelin çökmesi sonucu toprak altında kalan 2 kişi kurtarılırken, 1 kişi aranıyor. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edilerek çalışma başlatıldı. ı yaklaşık 15 metre derinlikte olduğu kaydedildi.

Define aramaya çıktılar, kazdıkları toprağın altında kaldılar! 1 kişi aranıyor

Alınan bilgiye göre, Hatay’ın Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Erhan B. (38), Erkay S. (36) ve Gökhan Y. (34) adlı 3 arkadaş yaklaşık 1 ay önce define bulma amacıyla bir evin bahçesindeki alanda kazı çalışması başlattı. İddiaya göre 3 şahıs komşular şüphelenmesin diye kazdıkları alanın üzerini metal kaplama malzemesi ile gizlemeye çalışarak, merak edip soranlara ise foseptik çukuru kazdıklarını ve sera yapacaklarını söyledikleri iddia edildi.

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ÇUKUR, 15 METRE DERİNLİKTE

Kazma kürek ve iş makinesi kullanarak açtıkları yaklaşık 15 metre derinlikteki çukurda kazı yapmak için çukura giren 3 kişi, çalıştıkları esnada toprak kayması sonucu mahsur kaldılar.

Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edilerek çalışma başlatıldı. Erhan B. ve Erkay S. mahsur kaldıkları yerden kurtarılırken. Gökhan Y. adlı şahsı kurtarma çalışması sürüyor.

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(İHA)

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Hatay
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