Define ararken dinamit patlamasıyla bacağı parçaladı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’nin Kaynaşlı ilçesinde dağlık alanda define arayan Murat A.’nın yanında dinamit patladı. Murat A.’nın sağ ayağı parçalandı.

Olay, dün Kaynaşlı Muratbey köyünde meydana geldi. Ormanlık alanda define arayan Murat A., kazı yaptı. Kuyuyu derinleştirmek isteyen Murat A., dinamitleri hazırlarken patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle Murat A.’nın sağ bacağı parçalandı. Murat A.’nın yardım istemesi üzerine 112 Acil ekipleri ulaşımının olmaması üzerine Düzce’de sel afeti nedeniyle bulunan helikopterlerden destek istendi. Jandarma Genel Komutanlığı’na ait helikoptere binen sağlık ekipleri Murat A.’nın yakınında bulunan bir bölgeye iniş yaptı. Murat A. helikoptere alınarak Düzce 18 Temmuz Stadı’na götürüldü. Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Murat A. tedavi altına alındı.

