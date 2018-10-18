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Define ararken jandarmaya yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 10:05 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta dedektörlerle define arayan 6 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Define ararken jandarmaya yakalandılar

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta dedektörlerle define arayan 6 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Merkez Onikişubat ilçesinin Karadere Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptığı operasyonda A.E, M.E., Y.M.E., F.K., I.Ç., ve C.G.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. 1 metre genişliğinde, 10 metre uzunluğunda ve 9 metre derinliğinde alanda define aradığı tespit edilen şüphelilerle birlikte 2 dedektör ile kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.
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Define ararken jandarmaya yakalandılar

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