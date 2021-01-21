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Define ararken kazdıkları alan patladı: 1 ağır yaralı

21.01.2021 08:08 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde gece yarısı define aramak için izinsiz kazı yapan iki kardeşten biri kazdıkları yerde potasyum sülfat patlaması sonrası ağır yaralandı.Manisa’nın Alaşehir ilçesinde iki kardeş Caber Kamara Mahallesi bölgesinde izinsiz define ararken saat 02.00 sıralarında patlama oldu.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde gece yarısı define aramak için izinsiz kazı yapan iki kardeşten biri kazdıkları yerde potasyum sülfat patlaması sonrası ağır yaralandı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde iki kardeş Caber Kamara Mahallesi bölgesinde izinsiz define ararken saat 02.00 sıralarında patlama oldu. Potasyum Sülfat patlamasında kardeşlerden M.D. (51) ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığı M.D. 112 ekipleri tarafından önce Alaşehir Devlet Hastanesine, daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. M.D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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