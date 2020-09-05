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Define ararken kullandıkları dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 00:52 | Son Güncelleme

Sivas merkeze bağlı Ovacık Köyü'nde define ararken kullandıkları dinamitin patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Define ararken kullandıkları dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Ovacık Köyü'nde meydana geldi. Kırsal alanda V.S. , R.Y. , B.A. , R.Ö. ve E.Ç.’nin define aramak için arazide kaçak kazı yaptığı esnada kullandıkları dinamit patladı. Dinamitin patlaması üzerine V.S. ve B.A. ağır yaralandı. Şahıslar, yaralı 2 kişiyi alarak hastaneye götürmek üzere araçla yola çıktı.

OLAYA TRAFİK KAZASI SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞTILAR

Olaya trafik kazası süsü vermek isteyen şahıslar, kaza ihbarı vererek durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Karaçayır Köyü mevkiinde gelen araç içerisindeki yaralılardan V.S. hayatını kaybetti. Yaralı B.A. hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken olay yerinden patlayıcılarla kaçan 3 kişi ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede aynı mevkide yakalandı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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