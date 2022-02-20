Define ararken patlama! 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Çelebili Mahallesi Karsu mevkinde, define aramak için yapıldığı ileri sürülen kazı sırasında patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarı ile üzerine bölgeye öne jandarma ekipleri, ardından itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin ortak çalışmasıyla, patlama sonucu tünelde oluşan göçüğün altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Binay’ın cesedine ulaşıldı.

Cenaze hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (İHA)



