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Define ararken patlama! 1 kişi hayatını kaybetti

20.02.2022 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’deki bir define kazısında patlama meydana geldi. Define aramak üzere yapıldığı ileri sürülen kazı esnasında gerçekleşen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Define ararken patlama! 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Çelebili Mahallesi Karsu mevkinde, define aramak için yapıldığı ileri sürülen kazı sırasında patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarı ile üzerine bölgeye öne jandarma ekipleri, ardından itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin ortak çalışmasıyla, patlama sonucu tünelde oluşan göçüğün altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Binay’ın cesedine ulaşıldı.

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Cenaze hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (İHA)

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patlama define Mersin
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