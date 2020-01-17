Define ararken yakalandılar

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 7 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şahısların kaçak kazı yapmak için araziye şantiye süsü verdiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarayköy ilçesi Karataş Mahallesi’nde meydana geldi. Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplere gelen ihbar üzerine sabah 5.30 saatlerinde bölgede yapılan arama işlemleri sırasında şantiye süsü verilmiş bir arazide ekskavatör ile kazı çalışması yapan A.D., M.Ş.Ö., A.Ü., A.K.Y., K.K., M.R., H.B. isimli toplamda 7 kişi gözaltına alındı. Bölgede yapılan incelemede yaklaşık 8 metrelik derinlikte kuyu kazıldığı ve define aradıkları belirtildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

