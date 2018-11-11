Define arayan 6 kişi suçüstü yakalandı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ merkeze bağlı Sedeftepe köyünde define arayanlara yönelik güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, 6 kişi suçüstü yakalandı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklere merkeze bağlı Sedeftepe köyünde bir evin avlusunda define arandığı ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren güvenlik güçleri, köyde define avcılarına yönelik operasyon başlattı. Köydeki eve gelen ekipleri, 6 kişi define ararken suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan malzemeler ele geçilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişinin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada
Pilotu yönlendirince özel jet aldı ama... Tatlıses'e büyük şok!
AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi
300 bin kişiye tahliye emri! Bilanço gittikçe artıyor
Tek kelimeyle vahşet! Polisler kimliğini zor tespit edebildi!
Gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken kareler!
Korkunç gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti
Kadir Topbaş aday mı olacak? Yeşil ışık yaktı
1500 TL altında olan en iyi telefonlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum