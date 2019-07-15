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Define arayan baba ve oğlunu kıyafetlerindeki çamur yakalattı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 19:18 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde jandarma, durdurduğu araçtaki A.Ö.

İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde jandarma, durdurduğu araçtaki A.Ö. (64) ile oğlu M.Ö.'nün (24) kıyafetlerindeki çamurdan şüphelendi. Araçta arama yapan ekipler define aramakta kullanılan malzemeler ile tarihi eser olduğu düşünülen aslan heykeli ve kadın yüzü figürlü heykel ele geçirdi.

İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 80 KY 399 plakalı aracı şüphelenerek durdurdu. Araçtaki A.Ö. ve oğlu M.Ö.'nün elbiselerindeki çamurdan şüphelenen askerler, yaptıkları aramada kazma ve kürek ele geçirildi. Otoparka çekilerek detaylı arama yapılan araçta tarihi eser olduğu düşünülen aslen heykeli ve kadın yüzü figürlü heykel ile define aramakta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Baba ve oğlu Hacıveliuşağı Mahallesi'nde kaçak kazı yaparak define aradıklarını itiraf etti. Şüphelilerle birlikte kazı noktasına giden jandarma, 100 metrekare alan içerisinde 5 farklı noktada kaçak kazı çukurları tespit etti. Ele geçirilen heykeller Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, A.Ö. ve M.Ö. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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