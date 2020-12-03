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Define avcıları 150 yıllık mezarı talan etti

03.12.2020 14:03 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 150 yılı aşkın süre önce toprağa verilen bir vatandaşın mezarında define kazısı yapıldığı iddia edildi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 150 yılı aşkın süre önce toprağa verilen bir vatandaşın mezarında define kazısı yapıldığı iddia edildi. Define avcılarına tepki gösteren mahalle muhtarı, “Diriye saygınız yoksa, ölüye bari saygınız olsun” diye konuştu.
Edinilen bilgiye göre, 150 yılı aşkın süre önce Demircili Mahallesi mezarlığına cenazesi defnedilen ve henüz kimliği belirlenemeyen bir vatandaşın yaklaşık 1,5 metre kazılmış mezarını görenler dehşete düştü. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, kazı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

“Hiç mi vicdanınız sızlamadı?”
Mezarlığı dolaşmaya gittiğinde olayı fark ettiğini ifade eden Demircili Mahallesi Muhtarı Tural Baykal, “Mezarlığı dolaştığımız sırada eski bir mezarda açılan çukuru görünce dehşete düştük. Bu iş definecilerin işi olduğu açık apaçık belli. Bir insanın bu kadar vicdansızca mezarının kazılması üzüntü verici. Buradan o kazı yapan şahıslara sesleniyorum. Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Diriye saygınız yoksa, ölüye bari saygınız olsun” diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Ziya Özgel de, mezarın kazılmasının insanlık dışı bir davranış olduğunu söyledi.
Öte yandan, mezarın kime ait olduğunun belirlenmesi için mahalle muhtarlığı tarafından araştırma başlatıldı.

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