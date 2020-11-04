HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Define avcıları adliyeye sevk edildi

Define avcıları adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 10:05 | Son Güncelleme

Eskişehir’de çok sayıda tarihi eseri satmak için müşteri ararken jandarmaya ekiplerine yakalanan 5 şahıs adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre İ.Y., Ş.O., M.P., B.C.

Eskişehir’de çok sayıda tarihi eseri satmak için müşteri ararken jandarmaya ekiplerine yakalanan 5 şahıs adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre İ.Y., Ş.O., M.P., B.C. ve K.D. isimli 5 şahıs, ellerinde bulunan çok sayıda altın, gümüş tarihi para (sikke), heykel, kolye ve çeşitli objeleri satmak için müşteri aradıklarının tespit edilmesi üzerine jandarma tarafından yakalandı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda 5 şüpheli yakalandı. İ.Y.’nin Emek Mahallesi’ndeki ikametinde ve aracında yapılan aramalar sonucunda; Grek, Helenistik, Roma, Bizans, İslamiyet ve Osmanlı dönemlerine ait toplamda 2 bin 363 adet tarihi sikke ele geçirildi. Ayrıca aramalarda M.Ö 2’nci yüzyıla ait olduğu anlaşılan 177 adet altın, gümüş ve bronz heykel, kolye, yüzük, haç, bilezik ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda; define arama ve satışında kullanıldığı bilinen 1 tüp kobra yılan zehri, 1 tüp panzehir, 4 tüp altın ayar suyu, 2 adet altın ayar taşı, 4 adet hassas terazi, para sayma makinesi, detektör, 1 el telsizi, sabit telsiz, 5 adet cep telefonu, tabanca ve 27 adet 9 milimetrelik fişek ele geçirildi.
Şüpheliler 5 şahıs, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı
İstanbul'daki barajlarda korkutan görüntü! Dip suyu uyarısıİstanbul'daki barajlarda korkutan görüntü! Dip suyu uyarısı
Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir?Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir?
1/
En Çok Okunan Haberler
İzmir'den gece vakti bir acı haber daha
İzmir'den gece vakti bir acı haber daha
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı
ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
LPG'li araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
LPG'li araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Diğer Haberler
Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı
Sigara yakmaya çalıştı, evi yaktı
İstanbul Ümraniye'deki bir bölge 'riskli alan' ilan edildi! Resmi Gazete'de yayımlandı
İstanbul'daki bir bölge 'riskli alan' ilan edildi!
İstanbul'daki barajlarda korkutan görüntü! Dip suyu uyarısı
İstanbul'daki barajlarda korkutan görüntü! Dip suyu uyarısı
Olası Marmara depremi için korkutan tsunami uyarısı: Dalgalar 200 metre içeri girebilir'
İzmir'deki tsnumani sonrası korkutan '200 metre' uyarısı
Antalya'da eski sevgili, Rus kuaför kadına dehşeti yaşattı
Eski sevgili, Rus kuaför kadına dehşeti yaşattı
Mersin’de taktak motoru kaza yaptı! Yaralılar var
Mersin’de feci kaza! Yaralılar var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.