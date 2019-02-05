Kırklareli’nin Vize ilçesinde define avcıları kayaları parçalarken yakalandı.

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Beldesi Kurudere Kılıçlı Mağarası mevkiinde jandarma ekiplerinin deriye faaliyetleri esnasında O.A, F.B, S.B.A. ve A.A. isimli 4 şahıs 1’inci derece sit alanında kayaları parçalarken yakalandı. Jandarma ekiplerince olayla ilgili yapılan incelemede 1 adet delici, 3 adet murç, 2 adet fener, 1 adet kancalı halat, 1 adet eldiven ve 1 adet çekiç ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



PARTNER Bu fotoğraftan 6 başrol çıktı