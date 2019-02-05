Kırklareli’nin Vize ilçesinde define avcıları kayaları parçalarken yakalandı.
Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Beldesi Kurudere Kılıçlı Mağarası mevkiinde jandarma ekiplerinin deriye faaliyetleri esnasında O.A, F.B, S.B.A. ve A.A. isimli 4 şahıs 1’inci derece sit alanında kayaları parçalarken yakalandı. Jandarma ekiplerince olayla ilgili yapılan incelemede 1 adet delici, 3 adet murç, 2 adet fener, 1 adet kancalı halat, 1 adet eldiven ve 1 adet çekiç ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!
Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...
Kritik harita dün yine değişti!
Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti
İklim bilimcilerden korkutan açıklama
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum