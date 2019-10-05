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Define avcıları suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 18:11 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elbistan’a bağlı Tapkırankale Mahallesi bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi.

Define avcıları suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elbistan’a bağlı Tapkırankale Mahallesi bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde, olay yerinde izinsiz olarak kaçak kazı yapan 6 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şahısların define aramada kullandığı 2 adet metal arama çubuğu ve birçok muhtelif kazı malzemesine de el konuldu. Suçüstü olarak yakalanan R.K., C.K., O.K., C.Y., Y.G. ve A.K. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Define avcıları suçüstü yakalandı

Define avcıları suçüstü yakalandı

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