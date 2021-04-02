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Define avcıları tarihi zindanı fünyeyle patlatmak istedi

02.04.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Çaldıran ilçesinde bulunan yaklaşık 300 yıllık tarihi zindan, define avcıları tarafından fünye yerleştirilerek patlatılmak istendi.Define avcıları, Çaldıran ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Arıkelle Dağı’nın eteklerinde kurulan kalenin içindeki 300 yıllık zindanı hedef aldı.

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Van’ın Çaldıran ilçesinde bulunan yaklaşık 300 yıllık tarihi zindan, define avcıları tarafından fünye yerleştirilerek patlatılmak istendi.
Define avcıları, Çaldıran ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Arıkelle Dağı’nın eteklerinde kurulan kalenin içindeki 300 yıllık zindanı hedef aldı. Şahıslar, karlı ve soğuk havayı fırsat bilerek zindanın pencere bölümüne benzeyen taşlık bölgede delici malzemelerle oyuklar açıp buraya fünye yerleştirdi. Yerleştirilen fünyeler çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilince, durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Yapıya zarar verilmeden fünyeler etkisiz hale getirildi
Gelen ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, tarihi zindanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler, müze yetkililerinin kontrolünde tarihi yapıya zarar vermeden yerleştirilen fünyeleri etkisiz hale getirdi. Yerleştirilen fünyelerden dolayı tarihi zindan zarar görmezken, define avcıları tarafından önceden oyulan oyukların ise tarihi yapıya zarar verdiği görüldü.
Öte yandan, bölgede yine aynı yıllarda inşa edilen kümbetlere de define avcıları tarafından zarar verildiği belirlendi.

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