HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Define avcılarına operasyon: 2 gözaltı

Define avcılarına operasyon: 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 14:05 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerinin 4 ayrı adrese yaptığı eş zamanlı baskınlarda 26 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje ile çok sayıda silah ele geçirildi, operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Olay, Dazkırı ilçesi Kızılören köyünde meydana geldi.

Define avcılarına operasyon: 2 gözaltı

Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerinin 4 ayrı adrese yaptığı eş zamanlı baskınlarda 26 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje ile çok sayıda silah ele geçirildi, operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Dazkırı ilçesi Kızılören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapıldı. İlçede yaşayan E.E., O.K. ve H.K. isimli şahısların elinde tarihi eserler olduğu ve bunları satmak için müşteri aradıkları yönünde istihbarat alan jandarma ekipleri harekete geçerek operasyon yaptı. 4 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda jandarma ekipleri 26 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje, 4 adet küçük tip el detektörü, 3 adet metal arama detektörü, 10 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda 3 kişiden 2’nin gözaltına alındığı bildirildi.

Define avcılarına operasyon: 2 gözaltı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelgeKafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
KYK yurt başvurusu 2020 ne zaman yapılacak?KYK yurt başvurusu 2020 ne zaman yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
İrem Sak, Çukur'a damga vurdu!
İrem Sak, Çukur'a damga vurdu!
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
İlginizi Çekebilir
Haberler peş peşe geldi! Görevden alınanların sayısı artıyor
Haberler peş peşe geldi! Görevden alınanların sayısı artıyor
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Diğer Haberler
Son dakika Süleyman Soylu açıkladı: canlı müzik yasaklandı mı? Restoran, cafe ve barlarda müzik yasak mı? Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Yeni koronavirüs yasakları: Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Malatya'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika: Bursa’da tekne battı
Denizde can pazarı! Bursa’da tekne battı
Tam 2 metre 17 santim! Dev orkinos balığı görenleri şaşkına çevirdi
Tam 2 metre 17 santim! Görenler şaşkına döndü
Diyanet'ten Heybeliada'daki pandemi hastanesiyle ilgili açıklama
Diyanet'ten Heybeliada'daki pandemi hastanesiyle ilgili açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.