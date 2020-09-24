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  4. Define avcılarına operasyon: 4 gözaltı

Define avcılarına operasyon: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 15:34 | Son Güncelleme

Kırklareli’de define bulmak için kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Kültür ve Tabiat Varlıklarına Dair/İzinsiz Kazı Yapmak" suçunu işleyen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kırklareli’de define bulmak için kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Kültür ve Tabiat Varlıklarına Dair/İzinsiz Kazı Yapmak" suçunu işleyen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.
Bölgede yapılan aramada 2 adet metal arama dedektörü, 2 çift bakır çubuk, 1 adet uzatma kablolu led seyyar lamba, 1 adet 12 volt akü, 1 adet şarjlı el feneri, 1 adet metre, 9 adet pil ve 2 çift inşaat eldiveni ele geçirildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli şahıslar ile ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma ekiplerinin, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik icra edilen faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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