Define avcısına suçüstü

Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Erdek ilçesinde arkeolojik alanda izinsiz kazı yapan T.K., suçüstü yakalandı.
Hamamlı Mahallesi'nde bir kişinin 1. derece arkeolojik SİT alanında izinsiz kazı yaptığına yönelik istihbaratı değerlendiren Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, T.K'yi kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakaladı. Bölgede yapılan incelemelerde 6 metrekarelik alanın 60 santimetre derinliğinde kazıldığı tespit edilirken, T.K. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.
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