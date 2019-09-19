HABER

Define bulmak için adeta doğa katliamı yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 17:16 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çal ilçesinde birinci derecedeki sit alanında define bulmak için yaklaşık 100 yaşındaki 43 ağacı kestiği iddia edilen şahıs, 5 buçuk metrelik çukurda jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Olay, Çal ilçesi Baklançakırlar Mahallesi Yokuşdibi mevkiinde meydana geldi.

Denizli’nin Çal ilçesinde birinci derecedeki sit alanında define bulmak için yaklaşık 100 yaşındaki 43 ağacı kestiği iddia edilen şahıs, 5 buçuk metrelik çukurda jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, Çal ilçesi Baklançakırlar Mahallesi Yokuşdibi mevkiinde meydana geldi. Bölgede devriye görevi icra ederken ormanlık alanda kesilmiş ağaç gövdesi gören ve durumdan şüphelenen Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Bölgeyi inceleyen ekipler, A.D. isimli bir şahsı takibe aldı. Kısa süreli bir takip sonrasında A.D., define bulmak için kazdığı 5 buçuk metre derinliğindeki çukurda suçüstü yakalandı. Yapılan incelemelerde şahsın defineyi bulmak için yaklaşık 100 yaşında olan 43 ağacı da kestiği ortaya çıktı. Ardından şahsın evinde arama yapan ekipler, motorlu testere, ruhsatsız silah ve evin önünde istiflemiş satışa hazır 20 ton odun buldu.
Gözaltına alınan A.D., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Düğün konvoyunda şoke eden görüntü! Düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Tunceli’de ev yangını 2’si kullanılamaz hale geldi, 1’inde hasar oluştuTunceli’de ev yangını 2’si kullanılamaz hale geldi, 1’inde hasar oluştu
Kapalı alanda sigara içen ve içirenlere ceza yağdıKapalı alanda sigara içen ve içirenlere ceza yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

O fotoğrafı nedeniyle istifası isteniyor!

O fotoğrafı nedeniyle istifası isteniyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.