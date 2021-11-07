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Define bulmak isterken kazdığı kuyuda mahsur kaldı

07.11.2021 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde define bulmak için girdiği kuyuda mahsur kalan kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Define bulmak isterken kazdığı kuyuda mahsur kaldı

Edinilen bilgiye göre; Tokat’ın Reşadiye ilçesi Büşürüm köyünde define bulmak isteyen 2 şahıstan biri kuyuya girdi.

Yaklaşık 15-20 metre derinlikte nefes almakta zorlanan şahıs kuyudan çıkamayınca arkadaşı 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri tarafından K.Ş. (41) isimli şahıs bulunduğu yerden çıkartıldı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİKTEN SONRA GÖZALTINA ALINDI

Sağlık durumu iyi olan şahıs sağlık kontrolünden geçirildikten sonra izinsiz kazı yapmak suçundan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay bölgesinde yapılan kontrollerde 1 adet taş delme makinesi, 4 adet gaz maskesi, 1 adet endoskop kamera ve 1 bidon benzin ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
define Tokat
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