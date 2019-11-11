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Define çıkmayan Dipsiz Göl'de kazı tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 17:05 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan Taşköprü Yaylası'nda kaynağı ve akarı olmayan, doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Dipsiz Göl'de yasal izinle 5 gündür süren kazı, 'define' bulunamayınca sonlandırıldı.

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan Taşköprü Yaylası'nda kaynağı ve akarı olmayan, doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Dipsiz Göl'de yasal izinle 5 gündür süren kazı, 'define' bulunamayınca sonlandırıldı. Gölün eski haline dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

Gümüşhane kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikteki temiz havası, bitki örtüsü, dağ çayırlarıyla kaplı manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'nda yer alan kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan bir kişi, kazı için başvuruda bulundu. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü kazı için izin verdi. Gümüşhane Müze Müdürü Elif Öktem ile jandarma yetkililerin de eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. gölde iddiaya göre var olduğuna inanılan altın arandı. Jandarma görevlileri, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.

DEFİNE BULUNAMADI

Dipsiz Göl’de, 5 gündür sürdürülen kazı çalışmaları define bulunamayınca sonlandırıldı. İş makineleri ile kazılan göl alanının doldurulması için çalışma başlatıldı. Gölün su doldurularak yeniden eski haline getirileceği belirtildi.

'GÖLÜ KAPATSINLAR'

Kazı çalışmasını uzaktan izleyenler, gölün kapatılmasını istedi. Gölde daha önce boğulma vakaları yaşandığını anlatan Süleyman Dervişoğlu (56), "Çocukluğum burada yaylada geçti. Bu göl yüzünden sıkıntı çektik. Çocukken evlere hapsedildik ki gidip göle düşüp ölmeyelim diye. Yıllardır çocuklarımız da bizim gibi esir altında yaşadı. Çocuklarımızı eve kilitleyip hayvanlarımızın peşine gittik. Yaylamızın tadını bir türlü çıkaramadık. Torunumu buraya getiremiyordum göle düşecek diye. Çile çekiyoruz. Burada üç evladımız hayatını kaybetti. Burada resmi kazı yaptılar. Ne aradıklarının bizim için önemi yok. Yeter ki buradaki gölü kapatsınlar. Kapattıkları gölün yerine çocuk parkı yapsınlar" dedi.

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