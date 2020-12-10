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Define cinayetinin şüphelisi: “Kanımızı aldık”

10.12.2020 17:09 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de define ararken infilak eden el yapımı patlayıcıdan dolayı 1 kişinin hayatını kaybettiği olayın şüphelisi 5 şahıs adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de define ararken infilak eden el yapımı patlayıcıdan dolayı 1 kişinin hayatını kaybettiği olayın şüphelisi 5 şahıs adliyeye sevk edildi. Adliyeye girerken şüphelilerden biri “Kanımızı aldık, o bizim kanımız” diye bağırdı.
Olay dün gece saatlerinde Mihalgazi ilçesine bağlı Sakarıılıca Mevkii’nde yaşandı. Eskişehir’de ikamet eden Mehmet Sarıoğlu, Murat K., Sevinç E., Servet K., Ömer K., Kaan K. ve Bekir K.’nın define aramak için kullandıkları el yapımı olduğu öğrenilen patlayıcının infilak etti, Olayda Ömer K. ağır yaralandı. Patlamanın ardından şüpheliler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada ağır yaralanan Ömer K.’nın kardeşleri Kaan K. ve Bekir K. Mehmet Sarıoğlu’nu dövdü. Yediği dayak sonucu ağır yaralanan Mehmet Sarıoğlu, şüphelilerden Sevinç E. ve Servet E. tarafından getirildiği Tepebaşı ilçesi Koyunlar mahallesinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden 5’i bugün adliyeye getirildi. Jandarma kontrolünde adliyeye girerken şüphelilerden birinin “Kanımızı aldık, o bizim kanımız” şeklinde bağırması dikkat çekti.
Öte yandan jandarma ekipleri olay yerinde ele geçirilen kürek ve kazma gibi define aramada kullanılan delilleri de adliyeye getirdi.

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