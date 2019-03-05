Define çukuruna düşen kedi kurtarıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, itfaiye ekipleri, kullanılmayan evin içinde define bulmak amacıyla açıldığı düşünülen kuyuya düşen kediyi kurtardı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Karamanlı Mahallesi Şenel Sokak'ta kullanılmayan evde meydana geldi. Evin bodrum katından gelen kedi sesini duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kediyi bulmak için evin çevresi ve bodrum katında arama çalışması yaptı. Çalışmalar sonucunda kedi evin bodrum katında açılan 15 metre derinliğinde ve 1,5 metre genişliğindeki çukurda bulundu. Ekipler, kuyunun derin ve dar olması nedeniyle aşağıya inemedi. İtfaiye, ucuna kedi kafesi bağladıkları ipi kuyu içerisine sarkıttı. Kafese girmesiyle ipi yukarı çekiln kafesle kedi kurtarıldı. Kedi daha sonra evin bulunduğu yerde bırakıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri define için açıldığı düşünülen kuyuyla ile ilgili çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI



