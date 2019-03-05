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Define çukuruna düşen kedi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 17:24 | Son Güncelleme

Bolu'da, atıl haldeki bir evin içinde define bulmak amacıyla açıldığı düşünülen kuyuya düşen kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Bolu'da, atıl haldeki bir evin içinde define bulmak amacıyla açıldığı düşünülen kuyuya düşen kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.
Saat 15.00 sıralarında Karamanlı Mahallesi Şenel Sokak'ta kullanılmayan bir evin bodrum katından gelen kedi sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kediyi bulmak için evin çevresi ve bodrum katında arama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda kedi evin bodrum katında açılan 15 metre derinliğinde ve 1,5 metre genişliğindeki çukurda bulundu. Ekipler, kuyunun derin ve dar olması nedeniyle aşağıya inemedi. İtfaiye, ucuna kedi kafesi bağladıkları ipi kuyu içerisine sarkıttı. Kedinin kafese girmesiyle ipi yukarı çeken ekipler, kediyi kurtardı. Kedi daha sonra evin bulunduğu yerde bırakıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri define için açıldığı düşünülen kuyuyla ile ilgili çalışma başlattı.

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