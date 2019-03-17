Define tünelinde mahsur kaldılar

İSTANBUL (AA) - Silivri'de tarihi eser bulmak amacıyla kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişiye ulaşmak için çalışma başlatıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Gümüşyaka Mahallesi'nde kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında kazı yapan 5 kişiden 2'si zehirlenerek mahsur kaldı.

Açıklamada, "Tünel içine giren şahıslardan 2 şüphelinin karbondioksit gazından zehirlendiği değerlendirilmekte olup, 2 şahsa ulaşmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır." denildi.

Bu arada olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Silivri Kaymakamı Ali Partal da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

