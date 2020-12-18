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Define tutkusu az daha canından ediyordu

18.12.2020 17:36 | Son Güncelleme:
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Çatalca İnceğiz Mağaralarının üst kısmında bulunan tepede iddiaya göre define arayan 5 arkadaştan biri 30 metrelik kuyuya düştü.

Çatalca İnceğiz Mağaralarının üst kısmında bulunan tepede iddiaya göre define arayan 5 arkadaştan biri 30 metrelik kuyuya düştü. AFAD, İtfaiye ve sağlık ekiplerinin hummalı çalışması ile ip yardımı ile kurtulan kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, Çatalca İnceğiz Mağaralarının üst kısmında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Hüseyin S. 5 arkadaşı ile birlikte bölgede define aramak için çalışma yapmaya başladı. Bu sırada Hüseyin S. bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik kuyuya düştü. Diğer arkadaşların haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kuyuda mahsur kalan kişiyi kurtarmak için hummalı bir çalışma yaptı. Ekipler kurdukları halat sistemi ile 30 metre derinlikte bulunan kişiyi yukarı çekti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenilen Hüseyin S. arazi aracı ile en yakın sağlık kuruluşuna götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlattı.

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