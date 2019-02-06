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Defineciler, 2 bin 500 yıllık Dikilitaş'ın çevresini delik deşik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 11:17 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde izinsiz kazı yapan defineciler, birçok çiftçinin tarla ve bahçelerini de talan ediyor. Boyalıca, Dereköy ve Elbeyli mahallelerindeki çiftçiler, son 1 ay içerisinde bahçelerinde yapılan kaçak kazılara tepki gösterdi.

Defineciler, 2 bin 500 yıllık Dikilitaş'ın çevresini delik deşik etti

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde izinsiz kazı yapan defineciler, birçok çiftçinin tarla ve bahçelerini de talan ediyor. Boyalıca, Dereköy ve Elbeyli mahallelerindeki çiftçiler, son 1 ay içerisinde bahçelerinde yapılan kaçak kazılara tepki gösterdi. Zeytin bahçesinin içinde bulunan 2 bin 500 yıllık Dikilitaş'ın çevresinde iş makinesi ile dev çukurlar açıldı.
İznik'e bağlı Boyalıca, Dereköy ve Elbeyli mahallelerindeki çiftçiler, bahçelerinde yapılan kaçak kazıları jandarma ekiplerine bildirdi. En çok tepki çeken kaçak kazı ise zeytin bahçesinin içinde bulunan 2 bin 500 yıllık tarihe sahip Dikilitaş'ın çevresinde yapıldı. Roma dönemine ait eserin çevresindeki alanlar defineciler tarafından kazıldı ve iş makinesiyle dev çukurlar açıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
'TARLA SAHİPLERİNE İŞ KALMIYOR'
Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen nakkaş Yalçın Öztürk, kazıların yapıldığı alanları inceledi. Öztürk yaptığı açıklamada, "İznik’ten gelen tarihi Lefke yolu üzerindeki mezarların son halini görüyoruz. Bu talan ne zaman bitecek? Tarih talancıları o kadar güzel çalışıyor ki tarla sahiplerine pek iş kalmıyor. Bazı bölgelerde bütün tarlayı sürmüşler. Bunlar ne zaman, hangi vakitlerde gelip bu işleri beceriyorlar, anlamak zor. Kimseden de korkmuyorlar demek ki" dedi.

FOTOĞRAFLI

Defineciler, 2 bin 500 yıllık Dikilitaş'ın çevresini delik deşik ettiDefineciler, 2 bin 500 yıllık Dikilitaş'ın çevresini delik deşik ettiDefineciler, 2 bin 500 yıllık Dikilitaş'ın çevresini delik deşik ettiDefineciler, 2 bin 500 yıllık Dikilitaş'ın çevresini delik deşik etti

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