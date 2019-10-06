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Defineciler 2500 rakımdaki kaleyi bile kazdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 09:49 | Son Güncelleme

Erzurum’da 1790 yılından günümüze kadar ulaşan Surp Minas Kilisesi’nin duvarlarına kadar kazan defineciler, tescillenmeyi bekleyen 3 bin yıllık "Kartal Kalesi"ni ise 600 metre dik yamacı tırmanarak kazdılar.Erzurum’un Aziziye ilçesinde 1790 yılında Ermeniler tarafından yapılan Surp Minas Kilisesi’nde defineciler kaçak kazı yaptı.

Erzurum’da 1790 yılından günümüze kadar ulaşan Surp Minas Kilisesi’nin duvarlarına kadar kazan defineciler, tescillenmeyi bekleyen 3 bin yıllık "Kartal Kalesi"ni ise 600 metre dik yamacı tırmanarak kazdılar.
Erzurum’un Aziziye ilçesinde 1790 yılında Ermeniler tarafından yapılan Surp Minas Kilisesi’nde defineciler kaçak kazı yaptı. Kilisenin içerisinde kazılmadık yer kalmazken, Aziziye Belediyesinin girişimleri sonucunda kilise Almanya’da yaşayan bir Ermeni’ye ait çıksa da sahibi restorasyona izin vermedi. Sahibinin isteği üzerine dokunulmayan kilise, definecilerin ve madde bağımlıların uğrak yeri haline geldi.
Umduğunu kilisede bulamayan defineciler, bu kez Yakutiye ilçesi Güngörmez Mahallesi’nde Demir Çağı’ndan kalma 3 bin yıllık Kartal Kalesi’ni kazmaya başladı. Resmi olarak ilk kez keşfedilen 2500 rakımlı kale, daha arkeologlar tarafından incelenmeden definecilerin uğrak yeri haline geldi. Kaleye çıkmak için 600 metrelik dik yamacı kazı malzemeleriyle tırmanan defineciler, yöre halkının tepkisine neden oldu.
Kalede incelemelerde bulunan Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, definecilerin kültür varlıklarının kanayan yarası olduğunu ifade ederek, kültür varlıklarının korunması için jandarma ile ortak proje yürüttüklerini söyledi. Genç, “Defineciler Erzurum’un ve kültürümüzün kanayan yaralarından birisi. Defineciler gittiğimiz en ücra köşedeki kalelerde bile görüyoruz. Definecilerle kültürel olarak mücadele etmeye çalışıyoruz. Özellikle kültür varlıklarının yoğun olduğu alanlarda köy ahalisini köy evlerinde toparlayıp kültür varlıklarının önemi ve korunması gerektiği hakkında bilgi veriyoruz. Asayiş olarakta jandarma ile projeler üretiyoruz, özellikle bu tür kültür varlıklarının yoğun oldukları alanda ekiplerin daha sık olarak devriye atmalarını istiyoruz” dedi.
Kalenin bulunduğu Güngörmez Mahallesi’nin muhtarı Baki Uludağ ise turizme kazandırılmayı hedefledikleri kaleyi definecilerden korumak için büyük çaba sarf ettiklerini kaydederek, “Definecilerin köyümüzü tahrip etmelerini istemiyoruz. Onların kalemizi tahrip etmemeleri için sık sık onları takip etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Defineciler 2500 rakımdaki kaleyi bile kazdılar

Defineciler 2500 rakımdaki kaleyi bile kazdılar

Defineciler 2500 rakımdaki kaleyi bile kazdılar

Defineciler 2500 rakımdaki kaleyi bile kazdılar

Defineciler 2500 rakımdaki kaleyi bile kazdılar

Defineciler 2500 rakımdaki kaleyi bile kazdılar

Defineciler 2500 rakımdaki kaleyi bile kazdılar

Defineciler 2500 rakımdaki kaleyi bile kazdılar

Defineciler 2500 rakımdaki kaleyi bile kazdılar

Defineciler 2500 rakımdaki kaleyi bile kazdılar

Defineciler 2500 rakımdaki kaleyi bile kazdılar

Defineciler 2500 rakımdaki kaleyi bile kazdılar

Defineciler 2500 rakımdaki kaleyi bile kazdılar
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