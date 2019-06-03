Defineciler Arnavutköy'de mezarları talan etti

Taylan ERGÜN/İSTANBUL, (DHA) ARNAVUTKÖY'e bağlı Yassıören Mahallesi sakinlerinin hırsızlar ve defineciler ile başı dertte. Yassıören Mezarlığı'nda defineciler tarafından tahrip edilen 100-150 yıllık mezarlar ve mezar taşlarına her gün bir yenisi ekleniyor.

Yassıören Mahallesi’ndeki Asri Mezarlığı mesken tutan definecilerin hedefinde 100-150 yıllık mezarlar var. Dilden dile dolaşan ve şehir efsanesine dönüşen 'Eski mezarların içinde define var' söylentileri definecilerin iştahını kabarttı. Altın ve mücevherat bulma umuduyla mezarlığa dadanan defineciler, bölgede güvenlik kamera sistemi olmamasından cesaret alarak sürekli kazı yapıyor. Mezarları kazan defineciler hiçbir define bulamadıkları gibi, mezardaki ölülerin kemiklerini de uluorta yerde bırakarak kayıplara karışıyor. Duruma isyan eden Yassıören Mahallesi sakinleri, yetkililerden yardım istiyor.

150 YILLIK MEZARLARDA ALTIN, MÜCEVHER UMUDU

Yassıören Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Atay, şunları söyledi:

"Mezardaki ölülerimize rahat vermiyorlar. Defineciler ayrı, hırsızlar ayrı. Mezarlığımızda define falan da yok zaten. Eski yaklaşık 150 yıllık bir mezarlık olduğu için kulaktan kulağa söylentilerle burada define olduğunu duyan defineciler ne yazık ki mezarlığımızı talan ediyorlar. Define bulamadıkları gibi, ölülerimizi de rahatsız ediyorlar. Her kazılan mezarın yanı başında maalesef bacak, kafatası ve kol kemiklerini görüyoruz. Bu da bizim içimizi sızlatıyor gerçekten.