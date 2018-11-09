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Defineciler, evin altını tünele çevirdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 18:50 | Son Güncelleme

AMASYA’da 1’inci Derece Doğal Sit Alanı olan Doğantepe köyünde define arayan, boş evin altını 10 metre kazıp özel düzenekle tünel oluşturan 2 kişi gözaltına alındı.

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da 1’inci Derece Doğal Sit Alanı olan Doğantepe köyünde define arayan, boş evin altını 10 metre kazıp özel düzenekle tünel oluşturan 2 kişi gözaltına alındı.

Kentte, 1’inci Derece Doğal Sit Alanı olan Doğantepe köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, tek katlı boş bir eve baskın düzenledi. Baskında, kazı yapılan evin giriş kısmında 3,5 metre çapında, 10 metre derinliğinde tünele rastlandı. Merdiven sistemi ile düzenek kurulan tünelden çıkartılan toprağın da evdeki boş odalara taşındığı görüldü. Yapılan aramada, 1 bronz kapak tutamağı ve tarihi eser niteliği taşıyan taş obje ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Kazı malzemelerine el konulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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