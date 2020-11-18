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Defineciler kaçak kazı yaparken 2. kez jandarmaya suçüstü yakalandı

18.11.2020 13:28 | Son Güncelleme:
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Defineciler kaçak kazı yaparken 2. kez jandarmaya suçüstü yakalandı

Aksaray’da kaçak kazı yapan 7 defineci jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Aksaray’da kaçak kazı yapan 7 defineci jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’sinin daha öncede jandarma tarafından kaçak kazı yaparken yakalandığı ve soruşturmalarının devam ettiği öğrenildi.
Olay, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Gaziemir köyü Kale mevkiinde yaşandı. Edinile bilgiye göre, kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen 7 şüpheli şahıs ve kaçak kazının yapıldığı yeri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri, yeterli delil ve bulgulara ulaşmasının ardından operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan M.G. (55), V.Ç. (49), A.D. (38), N.G. (38), E.Ç. (38), B.G. (18) ve H.Ç. (18) isimli 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. M.G. ve V.Ç. isimli 2 şahsın yapılan sorgulamasında birkaç ay önce yine kaçak kazı yaparken yakalandıkları ve soruşturmalarının halen sürdüğü ortaya çıktı. Şüphelilerin kaçak kazı yaptığı alanda 1 adet kazma, 2 adet kürek, 2 adet manivela demir, 1 adet ip bağlı kova ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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