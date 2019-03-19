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Defineciler kazdıkları çukurda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 16:07 | Son Güncelleme

Bursa’da kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 kişi, kazdıkları çukurda jandarma tarafından suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, olay Gemlik ilçesi Şükraniye Mahallesi’nde meydana geldi.

Defineciler kazdıkları çukurda yakalandı

Bursa’da kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 kişi, kazdıkları çukurda jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Gemlik ilçesi Şükraniye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Karanlık Dere mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, olay yerine geldiklerinde dere yatağında park halinde bir minibüs buldu. Yapılan araştırmada dere yatağında havuz şeklinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukurda M.G., R.D., Ö.A., H.H. ve Z.K. isimli şahıslar izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede 1 adet jeneratör, 1 adet su motoru, dalgıç dinamo, 1 adet dış kabı sökülmüş kaynak makinesi, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet levye, 1 adet manivela, 1 adet balyoz, 50 metre uzatma kablosu, 1 adet hilti, 2 adet baret, 10 metre su tahliye hortumu ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Defineciler kazdıkları çukurda yakalandı

Defineciler kazdıkları çukurda yakalandı

Defineciler kazdıkları çukurda yakalandı

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