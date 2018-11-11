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Defineciler, kepçeyle 2 asırlık mezarları kazdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 11:31 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Çine ilçesindeki bir mezarlığa dadanan kişi ya da kişiler, define aramak için kepçeyle eski mezarlarda kazı yaptı.

Defineciler, kepçeyle 2 asırlık mezarları kazdılar

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesindeki bir mezarlığa dadanan kişi ya da kişiler, define aramak için kepçeyle eski mezarlarda kazı yaptı. Bölge sakinleri ölülere saygısızlık yapıldığını belirterek, 200 yıllık 7 mezarı kazan şüphelilerin yakalanmasını istedi.
Çine ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki 400 nüfuslu kırsal Kabataş Mahallesi'ndeki Kabataş Mezarlığı'na, son günlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler dadandı. Yeni mezarların da bulunduğu mezarlıkta 200 yılı aşkın 7 kabir, kepçeyle kazıldı. Mezardan geriye bir şey kalmazken, atalarının kabirlerinin kazıldığını gören mahalleli duruma tepki gösterdi. Olayın ardından jandarma ekipleri, kazı yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
'ANTİK KENTE YAKIN DİYE KAZIYORLAR'
Mahalle sakinlerinden Ethem Acar (89), bazı köylülerin durum karşısında duyarsız kaldığını belirterek, "Bu mezarlarda para olmaz. Burada, Anadolu'nun fethinden sonra Türk soylarından gelen atalarımız var. Osmanlı döneminden kalan çok eski bir mezarlık burası. Burada yeni mezarlar da var. Annemiz, babamız ve gelecek kuşaktakilerin de mezarları olacak. Burada hazine olmaz. En büyük hazine, bizim atalarımızın buradaki varlığıdır" dedi.
Mezarların kazıldığını görünce şok olduğunu belirten Acar, "Sonuna kadar bu işin peşinde olacağım. Bu mezarlar kepçeyle kazılmış. Bu kepçe kazarken, bu ovada bunu herkesin gördüğünü biliyorum. Bu kazıyı yapanlar, kötü gruplar olduğu için herkes çekiniyor. Alabanda Antik Kenti'nin buraya yakın olmasından dolayı, buraları kazıyorlar. Şu ana kadar tespit ettiğimiz 7 eski mezar defineciler tarafından kazıldı" diye konuştu.
Atalarının mezarlarının kazılmasına tepki gösterenlerden Ethem Acar'ın amcasının oğlu Mehmet Salih Acar (63) ise, "Bu mezarları kazmaya utanmıyorlar. Çok rahatsızım bu işten. Bizim ailemize ait mezarlar çöküyor" şeklinde konuştu.
'İLK KEZ BAŞIMIZA GELİYOR'
Kabataş Mahalle Muhtarı Zeki Akbay ise, "Bu zamana gelinceye kadar hiçbir mezarımız bu şekilde kazılmamıştı. Tarihimizde ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık. Jandarmaya 5 gün önce konuyla ilgili şikayette bulunduk. Sürekli bölgede devriye geziyorlar. Bu mezarlarda define falan olmaz, boşuna kazıyorlar. Diyecek bir söz bulamıyorum. İnşallah en kısa sürede bu tarihi mezarları bu hale getirenler bulunur. Bizler de işin takipçisiyiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Defineciler, kepçeyle 2 asırlık mezarları kazdılarDefineciler, kepçeyle 2 asırlık mezarları kazdılarDefineciler, kepçeyle 2 asırlık mezarları kazdılarDefineciler, kepçeyle 2 asırlık mezarları kazdılar

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