HABER

Defineciler orayı da talan etti! Dünyanın ilk akıl hastanesi tanınmaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 14:08 | Son Güncelleme

Dünyanın ilk akıl hastanesi olarak bilinen Aya Maryeros Manastırı, definecilerin hedefi oldu. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bulunan Manastır, Nevşehirliler tarafından turizme kazandırılmasını beklenen tarihi bölgeler arasında yer alıyor. Ancak bina günden güne tahrip ediliyor.

Konu ile ilgili harekete geçilmesini isteyen vatandaşlar binanın kaderine terk edilmemesi gerektiğini düşünüyor. Definecilerin tarihi eser ve altın aradığı tarihi yapı giderek tanınmayacak hale getiriliyor.'Buranın benim bildiğim kadarıyla 110 yıllık tarihi var. Çok değerli bir yer. Devletimiz buraya onarım yapması gerekir.' diyen 83 yaşındaki Yusuf Işık, devletin tarihi binaya sahip çıkmasını bekliyor.

1 / 7

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde dünyanın ilk akıl hastanesi olarak bilinen Aya Maryeros Manastırı definecilerin uğrak yeri oldu.
2 / 7

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Bizans döneminden kalma olduğu öne sürülen Aya Maryeros Yeraltı Manastırı'nın, dünyada akıl hastanesi olarak kullanılan ilk mekan olduğu biliniyor.
3 / 7

Geçmişte barınma ve ibadet merkezi olarak kullanılan Derinkuyu Yeraltı Şehri ile turizm pastasından pay almaya çalışan ilçede, vatandaşlar etrafı yüksek duvarlarla çevrili olan manastırın bir an önce onarılıp turizme kazandırılmasını bekliyor.
4 / 7

Geçmişte barınma ve ibadet merkezi olarak kullanılan Derinkuyu Yeraltı Şehri ile turizm pastasından pay almaya çalışan ilçede, vatandaşlar etrafı yüksek duvarlarla çevrili olan manastırın bir an önce onarılıp turizme kazandırılmasını bekliyor.
5 / 7

82 yaşındaki Yusuf Işık dünyanın ilk akıl hastanesi olarak bilinen Aya Maryeros Manastırı’nın turizme kazandırılması için defalarca başvuru yaptıklarını ifade ederek, "Burası akıl hastanesiydi. Buraya gelenler merdivenler ile aşağı inerlerdi. Buraya gelenler arasında Ürgüp’ten gelen bir kadın şifa buldu.
6 / 7

Sonra burada kurban kestiler. Buranın benim bildiğim kadarıyla 110 yıllık tarihi var. Çok değerli bir yer. Devletimiz buraya onarım yapması gerekir. Ben İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne çok gittim. Geleceğiz buralarda inceleme yapacağız dediler. Ne geldiler ne de baktılar.
7 / 7

Bina eriyip gidiyor. Buraya giren defineciler burada define aramışlar bulmuşlar. Defineciler buradan para bulmuşlar. Devletimize rica ediyorum burayı turizme kazandırsınlar” şeklinde konuştu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akıl hastanesi Aya Maryeros Manastırı defineci

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmenden üniversiteli kıza iğrenç teklif!

Öğretmenden üniversiteli kıza iğrenç teklif!

Erzurum'da ele geçirildi! Bir damlası bile 8 saniyede 1 fili öldürebiliyor

Erzurum'da ele geçirildi! Bir damlası bile 8 saniyede 1 fili öldürebiliyor

Doktor çiftin Maldivler'de balayı hayali kabusla bitti

Doktor çiftin Maldivler'de balayı hayali kabusla bitti

Taksim'i 'cadılar' bastı!

Taksim'i 'cadılar' bastı!

Ormanda bulundu! Korkudan yanına dahi yaklaşamıyorlar

Ormanda bulundu! Korkudan yanına dahi yaklaşamıyorlar

Kazdağları'ndaki sonbahar görenleri büyülüyor

Kazdağları'ndaki sonbahar görenleri büyülüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.