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Defineciler Yezidi kadının mezarını tahrip etti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 12:38 | Son Güncelleme

ALMANYA'da 15 yıl önce, 23 yaşındayken düğününe kısa bir süre kala intihar eden Sara Gir'in Batman'ın Yolveren köyünde gelinliğiyle defnedildiği mezarlığı, defineceler tarafından tahrip edildi.

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- ALMANYA'da 15 yıl önce, 23 yaşındayken düğününe kısa bir süre kala intihar eden Sara Gir'in Batman'ın Yolveren köyünde gelinliğiyle defnedildiği mezarlığı, defineceler tarafından tahrip edildi.

Almanya'nın Celle kentinde 2004 yılında evlilik hazırlığı yaparken intihar eden Sara Gir, vasiyeti üzerine gelinliğiyle birlikte ablasının defnedildiği Batman merkeze bağlı Yolveren köyündeki Yezidi mezarlığında toprağa verildi. 6 haneli 30 nüfuslu Yezidilerin yaşadığı köyün mezarlığına gelen defineciler, Sara Gir'in mezarlığında ziynet eşyası olduğunu düşünerek tahrip etti.

Köpeklerin havlaması üzerine mezarın açıldığını fark eden Yolveren köyü sakinlerinden Cengiz Kıy, "Sara Gir’e ait mezarı önce taşları kırılıyor, ardından da mezar önündeki toprağı kazıp, mezarın içine girmeye çalışmışlar. Bu olayı bizi tek kelimeyle dehşete düşürdü. Büyük ihtimalle mezarda ziynet eşyası var diye açmışlar. Oysa Yezidi geleneğinde mezara hiçbir şey bırakılmaz" dedi.

'JANDARMA ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURUYOR'

Jandarmanın olayla ilgili inceleme başlattığını belirten Kıy, "Jandarma ekipleri gerekli incelemeyi başlattı, parmak izi aldı. Olayı aydınlatacağına da inanıyoruz. Uzun yıllar Almanya'nın Celle kentinde yaşayan Gir ailesinin ortanca kızı Sara, 29 Mart 2004 tarihinde hayatını kaybedince ailesi, vasiyetini yerine getirmek için burada toprağa verdi. Tarihi mezarlıkta benzeri bir olay, yaklaşık 20 yıl önce yaşanmıştı. Bu tür vakalar sadece bizi değil, Müslüman kardeşlerimizi de üzüyor. Artık bu tür manzaraları görmek istemiyoruz" diye konuştu.

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