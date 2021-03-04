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Definecilere “sosyal mesafe” cezası

04.03.2021 11:42 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’de kaçak kazı yaparken yakalanan 4 kişiye sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için bin 708 lira ceza uygulandı.Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Hamidiye köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli’de kaçak kazı yaparken yakalanan 4 kişiye sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için bin 708 lira ceza uygulandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Hamidiye köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgede araştırma yapan ekipler, T.T., M.D., T.A. ve Y.K’yı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yakın mesafede bir arada olduklarını tespit eden ekipler, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için bin 708 lira cezai işlem uyguladı. Ekipler tarafından suçta kullanılan aletlere ise el konuldu.

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