Definecilere suçüstü: Evin altında 12 metre derinliğinde tünel açtılar

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde evlerinin altında 12 metre derinliğinde 4 metre genişliğinde tünel kazarak kaçak define kazısı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Torul İlçe Jandarma komutanlığınca yapılan istihbarı çalışma neticesinde Torul ilçesine bağlı Arılı köyünde Ş.Ç.’ye ait evde kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan ekipler bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda Ş.Ç, K.A.Z, A.A, A.A, H.B, F.S. ve İ.G’ye suçüstü yapan ekipler yaptıkları incelemede şahısların 12 metre derinliğinde 4 metre genişliğinde define aramak için tünel kazdıklarını tespit etti.

Ekipler bölgede yaptıkları çalışmada kazıda kullanmak için yanlarında bulunan 2 adet taş kırma makinası (Karot), 5 adet Karot aparatı, 1 adet Karot sıkıştırma makinası, 2 adet levye, 2 adet balyoz, 1 adet can kurtarma kemeri, 2 adet keser, 1 adet çizme, 5 adet plastik kova, 20 metre uzunluğunda halat, 1 adet calaska, 2 adet hilti kutusu, 2 adet kürek, 20 metre uzunluğunda seyyar elektrik kablosu, 6 adet hilti aleti, 1 adet murç, 1 adet metre, 1 adet el arabası, 1 adet pürmüzlü piknik tüpü, 2 adet kazma, 1 adet elektrikli havalandırma aparatı, 1 adet 3 metrelik merdiven ele geçirdi.

Kaçak define kazısı yaparken suçüstü yakalanan 7 şüpheliyle ilgili adli tahkikat başlatıldı.

