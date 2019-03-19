Definecileri kurtarmak için Zonguldak’tan gelen 9 kişilik TTK ekibi çalışmalara başladı

Silivri’de kiraladıkları evin altında define aramak için kazdıkları tünelde zehirlenen 2 kardeşi arama çalışmalarına Zonguldak’tan gelen madenciler de katıldı.Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) gelen 9 kişilik ekip, sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalarına başladı.

İstanbul’un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi’nde pazar günü kiraladıkları evin altında define aramak için kazdıkları tünelde zehirlendikleri iddia edilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları 3’üncü gününde de devam ediyor. Define arayan kardeşleri kurtarmak için Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) - 1 başmühendis, 1 tekniker, 1 şube müdürü ve 6 maden işçisi olmak üzere 9 kişilik ekip de çalışmalara katıldı. Dün yola çıkan ekip, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama kurtarma çalışmalarına başladı.

