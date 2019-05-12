HABER

Definecilerin kazdığı kuyuya düşen at, iş makinesiyle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 09:09 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesinde defineciler tarafından kazılan 5 metrelik kuyuya düşen at, bağlanan halatla, iş makinesiyle çekilerek kurtarıldı.  Oltu ilçesi Karabekir Mahallesi'nde yaşayan Aziz Aladağ, dün saat 18.00 sıralarında akrabalarını ziyarete giderken Deliklitaş mevkiinden geçerken kuyudaki atı fark edip, belediye ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Definecilerin kazdığı kuyuya düşen at, iş makinesiyle kurtarıldı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde defineciler tarafından kazılan 5 metrelik kuyuya düşen at, bağlanan halatla, iş makinesiyle çekilerek kurtarıldı.
Oltu ilçesi Karabekir Mahallesi'nde yaşayan Aziz Aladağ, dün saat 18.00 sıralarında akrabalarını ziyarete giderken Deliklitaş mevkiinden geçerken kuyudaki atı fark edip, belediye ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ekipler, bölgeye sevk edildi. Ekipler, defineciler tarafından kazıldığı tahmin edilen, genişliği 3, derinliği ise 5 metre olan kuyuya düşen atı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye çalışanları Fatih Kaygusuz ve Aziz Aladağ, iş makinesinin kepçesiyle kuyuya indi. Sakinleştirilen at, beline bağlanan halatla, iş makinesiyle kuyudan çıkarıldı.
Oltu Belediyesi saha amiri Zafer Özçelik, akşam saatlerinde kendilerine ihbar geldiğini belirterek, kepçe yardımıyla atın bulunduğu kuyudan çıkarıldığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Definecilerin kazdığı kuyuya düşen at, iş makinesiyle kurtarıldıDefinecilerin kazdığı kuyuya düşen at, iş makinesiyle kurtarıldıDefinecilerin kazdığı kuyuya düşen at, iş makinesiyle kurtarıldıDefinecilerin kazdığı kuyuya düşen at, iş makinesiyle kurtarıldı

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
(Özel) Uludağ’da ayılar bu köye dadandı...Her gün köye gelip kovanları parçalıyor(Özel) Uludağ’da ayılar bu köye dadandı...Her gün köye gelip kovanları parçalıyor
(Özel) Evin içerisinde türbe var(Özel) Evin içerisinde türbe var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli: Yerin dibine batsın sizin güzeliniz

Bahçeli: Yerin dibine batsın sizin güzeliniz

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

O soruya böyle cevap verdi: Çok basit, çünkü çaldılar

O soruya böyle cevap verdi: Çok basit, çünkü çaldılar

''Silahım olsa o hakemi vururdum''

''Silahım olsa o hakemi vururdum''

Bahçeli'ye yanıt! 'Kahraman değilim' dedi ve...

Bahçeli'ye yanıt! 'Kahraman değilim' dedi ve...

Sıcak gelişmeyi valilik duyurdu! Biri daha yakalandı!

Sıcak gelişmeyi valilik duyurdu! Biri daha yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyanet, Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kuracak

Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Karar verdik...

Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları: 2019'un Anneler Günü kutlu olsun!

Anneler Gününüz kutlu olsun!

100 yaşındaki yaşlı kadın her yerde aranıyor!

100 yaşındaki yaşlı kadın her yerde aranıyor!

Komşuları haber alamayınca evine girdi! Kahreden olay!

Komşuları haber alamayınca evine girdi! Kahreden olay!

Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

İşçileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Sıcak gelişmeyi valilik duyurdu! O teröristlerden biri daha yakalandı

Sıcak gelişmeyi valilik duyurdu! Biri daha yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.