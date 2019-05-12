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Definecilerin kazdığı kuyuya düşen at, iş makinesiyle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 11:04 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesinde defineciler tarafından kazılan 5 metrelik kuyuya düşen at, bağlanan halatla, iş makinesiyle çekilerek kurtarıldı.

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde defineciler tarafından kazılan 5 metrelik kuyuya düşen at, bağlanan halatla, iş makinesiyle çekilerek kurtarıldı. Oltu ilçesi Karabekir Mahallesi'nde yaşayan Aziz Aladağ, dün saat 18.00 sıralarında akrabalarını ziyarete giderken Deliklitaş mevkiinden geçerken kuyudaki atı fark edip, belediye ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ekipler, bölgeye sevk edildi. Ekipler, defineciler tarafından kazıldığı tahmin edilen, genişliği 3, derinliği ise 5 metre olan kuyuya düşen atı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye çalışanları Fatih Kaygusuz ve Aziz Aladağ, iş makinesinin kepçesiyle kuyuya indi. Sakinleştirilen at, beline bağlanan halatla, iş makinesiyle kuyudan çıkarıldı. Oltu Belediyesi saha amiri Zafer Özçelik, akşam saatlerinde kendilerine ihbar geldiğini belirterek, kepçe yardımıyla atın bulunduğu kuyudan çıkarıldığını söyledi.

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