Definecilerin kazdıkları kuyuda mahsur kalması

Olayda hayatını kaybeden Mümin S'nin kaçak kazı için adam topladığı ve kendini istihbaratçı olarak tanıttığı ileri sürüldü. Mümin S. ile oğlu Halil S'nin Kocaeli'de yaşadıkları ve diğer 8 şüpheliyle birlikte İznik'e bir süredir günübirlik gidip geldikleri belirtildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan, kuyuya girenlere gözcülük yaptıkları ileri sürülen İ.T, T.C, H.A. ile kuyudan kendi imkanlarıyla çıkan İ.H. ise jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yaklaşık 13 saatlik kurtarma çalışmaları sonucu kuyudan çıkarılarak İznik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 6 kişiden Ömer K. (35) ise bugün taburcu edilirken, konuyla ilgili jandarmaya ifade verecek.

İznik'e bağlı kırsal Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde 4 gün önce define için kazdıkları yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan ve zehirlenme sonucu hastaneye kaldırılan 6 kişiden Recep E. (58), Adem M. (45), Gökhan K. (46), Halil S. (39) ve Günay K'nin (46) tedavileri İznik Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Kaçak kazıya katılan 11 kişinin, teknik takibe takılmamak için WhatsApp grubu üzerinden haberleştikleri de belirlendi.

İznikli olan Recep E'nin de yeri bilen kişi olduğu ve geçen yıl aynı bölgede kaçak kazıyla ilgili hakkında jandarma tarafından işlem yapıldığı öğrenildi.

- Bölgede tarihi bulguya rastlanmadı

Olayın ardından İznik Müze Müdürlüğü ekipleri, kaçak kazı yapılan bölgede inceleme yaptı. Ekiplerin bölgede yaptığı araştırmada bu alanda eski dönemlere ait herhangi bir yaşam alanının olmadığı ve tarihi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde 18 Nisan'da, kaçak define ararken kazdıkları kuyuda mahsur kalan 7 kişi jeneratör egzozundan çıkan gazdan zehirlenmiş, hastaneye kaldırılan bu kişilerden 1'i yaşamını yitirmişti.

Kuyuya inen kişileri gözleyen ve daha sonra kaçtıkları belirlenen İ.T, T.C, H.A. ile ilk başta kuyudan kendi imkanlarıyla çıkan İ.H, gözaltına alınmıştı.

