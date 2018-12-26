HABER

Definecilerin ortaya çıkardığı tavus kuşu mozaiği 1800 yıllık

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 16:50 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Demirci ilçesindeki Sidas Antik Kenti'nde, kaçak kazı yapanlar tarafından ortaya çıkarılan tavus kuşu motifli yer mozaiğinin yaklaşık 1800 yıl öncesine ait olduğu belirlendi.

Definecilerin ortaya çıkardığı tavus kuşu mozaiği 1800 yıllık

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Demirci ilçesindeki Sidas Antik Kenti'nde, kaçak kazı yapanlar tarafından ortaya çıkarılan tavus kuşu motifli yer mozaiğinin yaklaşık 1800 yıl öncesine ait olduğu belirlendi. Manisa İl Kültür Turizm Müdürlüğü Manisa Müze Müdürlüğü yetkililerinin incelemesinin ardınan üzeri kapatılan mozaiğin gelecek günlerde bulunduğu yerden çıkarılarak Manisa Müzesi'nde sergileneceği öğrenildi.
Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Demirci'nin kırsal İcikler Mahallesi'ne 5 kilometre mesafedeki Sidas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığını belirledi. 10 günlük teknik ve fiziki takibin ardından jandarma, geçen 21 Aralık'ta saat 22.00 sıralarında, Antik Kent'e operasyon düzenleyen jandarma, kaçak kazı yapan aralarında bir emekli yarbayın da bulunduğu şüpheliler T.B., E.Ç., B.A., H.İ.K., Y.Ş., K.S., A.Ç., S.Y. ve E.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçak kazı yapmakta kullandıkları hilti, kürek, kazma, ışıldak gibi pek çok alete el konuldu. Şüphelilerin kazdığı 2 metre derinliğinde, 1,5 metre genişliğindeki çukurdaki tavus kuşu mozaiğini çalmak üzereyken yakalandıkları belirlendi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaçak kazı yapılan alana mozaiğin korunması için 24 saat süreyle nöbetçi konuldu. Manisa İl Kültür Turizm Müdürlüğü Manisa Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenen mozaiğin 1800 yıllık olduğu tespit edildi. Gerekli incelemelerin ardından müze yetkilileri, mozaiğin fotoğrafını çekip, üzerini naylon ve toprakla örttü. Mozaiğin gelecek günlerde bulunduğu yerden çıkarılarak Manisa Müzesi'nde sergileneceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Definecilerin ortaya çıkardığı tavus kuşu mozaiği 1800 yıllık

Farkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayınFarkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayın
Marmaris'te oteller yılbaşı için dolduMarmaris'te oteller yılbaşı için doldu
Şehit annesi, oğlunu asker selamı ile uğurladıŞehit annesi, oğlunu asker selamı ile uğurladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otobüste tacize skandal savunma: Şeytana uydum

Otobüste tacize skandal savunma: Şeytana uydum

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

Veli Taşkıran'ın cesedi bulundu

Veli Taşkıran'ın cesedi bulundu

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ'da kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı! Otomobiller kayboldu

Aralıksız yağıyor! Otomobiller kayboldu

Bunu bile yapmışlar! 'Peygamberimiz' diye kaydettiği kişi...

Bunu bile yapmışlar! 'Peygamberimiz' diye kaydettiği kişi...

Adalet Bakanı Gül'den İsrail Adalet Bakanı'na yanıt: Terör adına ağıt yakılmasına şaşırmıyoruz

Adalet Bakanı Gül'den İsrail'e yanıt

Gümüşhane'deki 'ölüm yolu' vatandaşların korkulu rüyası oldu

Gümüşhane'deki 'ölüm yolu' vatandaşların korkulu rüyası oldu

Definecilerin açtığı çukurdan 1800 yıllık mozaik çıktı

Definecilerin açtığı çukurdan 1800 yıllık mozaik çıktı

Menbiç sınırına ÖSO takviyesi sürüyor

Menbiç sınırına ÖSO takviyesi sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.