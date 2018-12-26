Definecilerin ortaya çıkardığı tavus kuşu mozaiği 1800 yıllık

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Demirci ilçesindeki Sidas Antik Kenti'nde, kaçak kazı yapanlar tarafından ortaya çıkarılan tavus kuşu motifli yer mozaiğinin yaklaşık 1800 yıl öncesine ait olduğu belirlendi. Manisa İl Kültür Turizm Müdürlüğü Manisa Müze Müdürlüğü yetkililerinin incelemesinin ardınan üzeri kapatılan mozaiğin gelecek günlerde bulunduğu yerden çıkarılarak Manisa Müzesi'nde sergileneceği öğrenildi.

Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Demirci'nin kırsal İcikler Mahallesi'ne 5 kilometre mesafedeki Sidas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığını belirledi. 10 günlük teknik ve fiziki takibin ardından jandarma, geçen 21 Aralık'ta saat 22.00 sıralarında, Antik Kent'e operasyon düzenleyen jandarma, kaçak kazı yapan aralarında bir emekli yarbayın da bulunduğu şüpheliler T.B., E.Ç., B.A., H.İ.K., Y.Ş., K.S., A.Ç., S.Y. ve E.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçak kazı yapmakta kullandıkları hilti, kürek, kazma, ışıldak gibi pek çok alete el konuldu. Şüphelilerin kazdığı 2 metre derinliğinde, 1,5 metre genişliğindeki çukurdaki tavus kuşu mozaiğini çalmak üzereyken yakalandıkları belirlendi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaçak kazı yapılan alana mozaiğin korunması için 24 saat süreyle nöbetçi konuldu. Manisa İl Kültür Turizm Müdürlüğü Manisa Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenen mozaiğin 1800 yıllık olduğu tespit edildi. Gerekli incelemelerin ardından müze yetkilileri, mozaiğin fotoğrafını çekip, üzerini naylon ve toprakla örttü. Mozaiğin gelecek günlerde bulunduğu yerden çıkarılarak Manisa Müzesi'nde sergileneceği öğrenildi.

