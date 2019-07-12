Definecilerin talan ettiği Gavur Dağı’nda arkeolojik kazı yapılacak

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Gavur Dağı ismiyle bilinen ve definecilerin kaçak kazıları ile çok sayıda tarihi eserin hasar gördüğü alanda arkeolojik çalışmalar başlatılacak.

Tosya’da tarihi ve kültürel dokuların olduğu Gavur Dağı’nda arkeolojik çalışmaların başlanacağı açıklandı. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, beraberindeki heyet ile Gavur Dağına giderek tarihi yapılarda inceleme yaptı. Bölgeyi bilen kişilerin de eşlik ettiği incelemede Kaymakam Deniz Pişkin, define arayıcılarının bilinçsizce kazı yaparak tarihi ve kültürel dokuların yağmalandığını ifade ederek ilçede Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden çalışma başlatacaklarının altını çizdi.

İncelemenin tamamlanmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Deniz Pişkin, “İlçemiz Gavur Kayalıkları mevkisi olarak bilinen ve eski bir ören yeri olduğuna dair emarelerin bulunduğu alanda incelemelerde bulunduk. Hayal peşinde koşan define arayıcılarının şuursuzca yaptıkları kazılarla yağmalanan ve adeta bir köstebek yuvasına dönen alanda gerekli arkeolojik çalışma ve tespitlerin yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığımız üzerinden çalışmalarımızı başlatacağız. Kısa yoldan zengin olma derdinde olan insanların define ararken asıl define olan tarihi ve kültürel dokuyu heba ettiklerini anlamaları için daha ne kadar süre geçmesi gerekiyor?” diye konuştu.