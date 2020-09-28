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Definecilerin yeni hedefi 6 asırlık mezarlar! Talan ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2020 14:15 | Son Güncelleme

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bulunan 6 asırlık mezar defineciler tarafından talan edildi. İki beylik arasında çıkan savaşta hayatını kaybedenlerin defnedildiği mezarların son halini görenlerin içi acıdı.

Definecilerin yeni hedefi 6 asırlık mezarlar! Talan ettiler

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Hacı Emiroğlu Beyliği ile Taceddinoğlu Beyliği arasında 1386 yılında yapılan savaşta hayatını kaybedenlerin mezarı Cimitekke beldesi bulunuyor. Halk arasında Tomağın mezarlığı diye anılan mezarlıkta yaklaşık 3 bin kişinin mezarından günümüze 100'e yakını ulaşmış durumda. Dağlık alanda yeşil örtü ile kaplı bölgede etrafı taşlarla örülü mezarlar ilginç görüntüleri ile dikkat çekiyor. Birkaçı defineciler tarafından tahrip edilen mezarların görüntüsü yöre sakinlerini üzüyor.

TOPLU MEZARLARIN KORUMA ALTINA ALINMASI İSTENİYOR

Cimitekke Belde Belediye Başkanı Kaya Gül, mezarlarının definecilerin uğrak yeri olduğunu kaydetti. Başkan Gül, sürekli kazılan bu mezarların koruma altına alınmasını beklediklerini dile getirerek, “Buranın tarihi araştırılsın gün yüzüne çıksın. Yani resmi olarak yapmış olsak daha güzel olacak. Bu bölgede tarihçiler üç bin mezar olduğunu söylüyorlar. Mezarları yosun bağlamış yani bakımsız. Bu toplu mezar alanlarını koruma altına alsalar daha güzel olur” diye konuştu.

İKİ TÜRK BEYLİĞİ ARASINDA ÇIKAN SAVAŞTA ÖLENLER DEFNEDİLMİŞ

Cimittekke’de mezarların bulunduğu alanda Araştırmacı Yazar Erdoğan Erdoğdu ile Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Demir incelemelerde bulundu. Demir, 1386 yılında Hacı Emiroğlu Beyliği ile Taceddinoğlu Beyliği arasında savaşın yaşandığı bölgenin tarihi bir önemi olduğunu kaydetti. Demir, “Bir saatin içinde Tacettin beyde dahil burada 3 bin kişi şehit oluyor diyelim. İki Türk devleti ama sonuçta şehit diye düşünmek lazım. Ben öyle düşünüyorum. Tarihi yargılamamak lazım. Burada normalde 3 bin mezarın olması lazım. Lakin bir kısmı tahrip olmuş bir kısmı ise Niksar buraya yakın olduğu için bazı cenazelerinde aileleri tarafından Niksar’a götürüldüğünü düşünüyoruz” diye konuştu.

Gazeteci İsmail Kahraman ise asırlık çam ağaçlarının arasında bulunan diğer mezarların da tarihe ışık tuttuğunu belirterek, bölgede bulunan Vakıf eserlerinin ayağa kaldırılmasını beklediklerini dile getirdi.

İHA

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