Defne bebek dişleriyle dünyaya geldi

3 bin doğumda bir görülüyor

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da yaşayan Özlem ve Görkem Yüceer çiftinin ilk çocukları Defne bebek, alt damağında iki dişiyle dünyaya geldi. Durum karşısında aile şaşkınlığını gizleyemezken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır, bu durumun 3 bin doğumda bir görüldüğünü ve dişlerin cerrahi müdahaleyle alınması gerektiğini söyledi.

İstanbul’da yaşayan Özlem (30) ve Görkem Yüceer (36) çiftinin iki hafta önce bir kız bebekleri dünyaya geldi. Diğer bebeklerden farklı olarak alt iki dişiyle hayata gözlerini açan Defne, hem ailesini hem de doktorları şaşırttı. Defne bebeğin dişlerinin cerrahi operasyonla alınacağı belirtildi. Bebeğinin dişli doğduğunu ilk duyduğunda bunun şaka olduğunu zannettiğini söyleyen anne Özlem Yüceer, "Daha önce böyle bir şey hiç duymamıştım, çok şaşkınım" dedi.

"HAMİLEYKEN RÜYAMDA GÖRMÜŞTÜM"

'Bebeğimin dişlerini görene kadar duruma inanamadım' diyen Özlem Yüceer, "Daha sonra gördüğümde ve beslenmeye başladığımda daha da fark ettim. Bizim için şaşırtıcı bir durum oldu. Dişlerin alınacağı ve bunun korkulacak bir işlem olmadığı söylendi. Dişleri en kısa zamanda çektirip bebeğimiz normal hayatına devam edecek. Doğumdan önce 7 aylık hamileyken Defne'nin dişli doğduğunu rüyamda görmüştüm. Doğumda söylenince aklıma o rüya geldi. Benim için enteresan bir an oldu" ifadelerini kullandı.