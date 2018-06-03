MAGAZİN

Defne, Cem'in villasına taşınacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.06.2018 10:05 | Son Güncelleme

Yılın sürpriz aşkının kahramanları Cem Yılmaz ve Defne Samyeli’nin birlikte yaşama kararı aldığı konuşuluyor.

İddiaya göre Samyeli yakında ünlü komedyenin villasına taşınacak.

Defne Samyeli Cem Yılmaz'ın villasına taşınıyor

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Bir süredir birlikte oldukları konuşulan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli’nin ilişkileri, geçen ay Samyeli’nin ünlü komedyenin evinden çıkarken görüntülenmesiyle belgelenmişti.
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O fotoğraflardan sonra basından kaçmaktan vazgeçen çift, şimdi de ilişkilerini bir adım öteye taşıyor.Cem Yılmaz ve Defne Samyeli birlikte yaşama kararı aldı.
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Samyeli, yakında ünlü komedyenin Levent’teki villasına taşınacak. Yılmaz şimdilerde evini sevgilisine hazırlıyor, onun için evde tadilat yaptırıyor.
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Cem Yılmaz defne samyeli

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Acaba sıradaki kim ? Eskiden her yol Roma ya çıkardı. Şimdi her yol Cem yılmaz ın villasına çıkıyor. Adamın villası, villa deil darüşşafaka cemiyeti.
Parasi biten guzel solugu cemin evinde aliyorr
defne senin adına üzüldüm. bu adamdan başka adammı bulamadın. bir sana bakıyorum ona zaten bakmıyorum. seni ona yakıştıramadım. sen istemişsin. kendi düşen ağlamazmış
helal olsun yakışır cem abiye
Harika çok sevindik.
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