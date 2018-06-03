Defne, Cem'in villasına taşınacak

İddiaya göre Samyeli yakında ünlü komedyenin villasına taşınacak.
Defne Samyeli Cem Yılmaz'ın villasına taşınıyor
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Bir süredir birlikte oldukları konuşulan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli’nin ilişkileri, geçen ay Samyeli’nin ünlü komedyenin evinden çıkarken görüntülenmesiyle belgelenmişti.
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O fotoğraflardan sonra basından kaçmaktan vazgeçen çift, şimdi de ilişkilerini bir adım öteye taşıyor.Cem Yılmaz ve Defne Samyeli birlikte yaşama kararı aldı.
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Samyeli, yakında ünlü komedyenin Levent’teki villasına taşınacak. Yılmaz şimdilerde evini sevgilisine hazırlıyor, onun için evde tadilat yaptırıyor.
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