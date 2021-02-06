Defne isminin anlamı nedir? O karakterden sonra popüler oldu

Bazı isimler dönemin popüler dizilerinde duyulduktan sonra insanlar arasında da yaygınlaşmaya başlıyor. Dünyaya gelecek çocuklarına isim arayan aileler, sevdikleri dizi karakterinin ismini çocuklarına vermeyi tercih edebiliyor. Defne ismi de bu isimlerden bir tanesi. Bu nedenle dünyaya gelecek olan çocuklarına bu adı koymayı düşünen anne ve baba adayları Defne isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Defne ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...
Kız isimlerinden olan Defne, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. Yunanca kökenli olan bu ismin anlamı, TDK'nın kişi adları sözlüğünde defnegillerden, yaprakları güzel kokulu, kış yaz yeşil kalan bir ağaç olarak belirtiliyor.
Bazı aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Bu isim Kur'an'da geçen adlar arasında yer almıyor ancak ailelerin çocuklarına bu adı vermesinin önünde herhangi bir engel de bulunmuyor.
Bu güzel isim 2015 yılına kadar en çok tercih edilen isimler arasında ilk 100'e girmeyi başaramıyordu. Ancak Kiralık Aşk dizisinin 2015 yılında ekranlara gelmesiyle beraber dizi çok sık tercih edilen isimlerden bir tanesi haline geldi. 2015 yılında 9., 2016 yılında 4., 2017 ve 2018 yıllarında da 3. oldu. 2020 yılında ise dünyaya gelen bebeklerden 6.335'ine bu isim verildi. Dolayısıyla en çok tercih edilen adlarda en üst sıralarda yer aldı.
Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Defne isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:
Bu isme sahip olan kişilerin gücü ve güçlü olmayı sevdikleri biliniyor. Bu nedenle her hareketlerinde ayaklarını yere sağlam basmaya dikkat ediyorlar. Bir hata yaptıklarında da onu kolayca ve kısa sürede telafi edebiliyorlar. Baskı altında olmayı sevmiyor olsalar da baskı altındayken bile başarılı olabiliyorlar. Bu nedenle her türlü işte ve iş ortamında rahatça çalışıp başarıya ulaşabiliyorlar. Kendine güvenleri tam olduğu için çevrelerinde dikkat çekici bir karakter olarak görülüyorlar. Yazmaya ve okumaya da çok fazla ilgileri var.
Arapça kökenli bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde bu ismin manası olarak "Defnegillerden, yaprakları güzel kokulu, kış yaz yeşil kalan bir ağaç"tan bahsediliyor. Güncel Türkçe sözlükte ise Rumca olduğu belirtilen bu bitki bilimi ismi, "Defnegillerden, yaprakları güzel kokulu ve yaz kış yeşil olan bir ağaç, develik (Laurus nobilis)" olarak geçiyor.
İsimlerin anlamlarının ve analizlerinin yanı sıra fallarına dair de bazı yorumlamalar yapılabiliyor. Bu isme sahip kişilerin, doğuştan lider özelliğine sahip olduklarını söylemek yanlış olmaz. Aynı zamanda güçlü bir hafızaya sahip oldukları için herhangi bir konuda kolay kolay yanılmıyorlar. Dik duruşları ve kendinden emin tavırlarıyla çevrelerinde seviliyorlar. Ancak iş yaşamında bazen hırslarını biraz geri plana atmaları gerekebiliyor. Böylece ihtiyaç duydukları huzurlu ortamı çok daha kolay sağlayabiliyorlar. Çevrelerine şefkatli ve yardımsever davranıyor olsalar da kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olmalarında da yarar var.
Defne isminin yanına yakışan isim olarak ise Ada, Aslı, Ece, Nil, Erva, Cansu, Sıla, Alya, Ayça, Yağmur, Ela, Duru, Deniz, Hazal ve Nisan isimleri önerilebiliyor.
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