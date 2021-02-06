Defne isminin anlamı nedir? O karakterden sonra popüler oldu

Bazı isimler dönemin popüler dizilerinde duyulduktan sonra insanlar arasında da yaygınlaşmaya başlıyor. Dünyaya gelecek çocuklarına isim arayan aileler, sevdikleri dizi karakterinin ismini çocuklarına vermeyi tercih edebiliyor. Defne ismi de bu isimlerden bir tanesi. Bu nedenle dünyaya gelecek olan çocuklarına bu adı koymayı düşünen anne ve baba adayları Defne isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Defne ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...

DEFNE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız isimlerinden olan Defne, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. Yunanca kökenli olan bu ismin anlamı, TDK'nın kişi adları sözlüğünde defnegillerden, yaprakları güzel kokulu, kış yaz yeşil kalan bir ağaç olarak belirtiliyor.

Bazı aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Bu isim Kur'an'da geçen adlar arasında yer almıyor ancak ailelerin çocuklarına bu adı vermesinin önünde herhangi bir engel de bulunmuyor.

Bu güzel isim 2015 yılına kadar en çok tercih edilen isimler arasında ilk 100'e girmeyi başaramıyordu. Ancak Kiralık Aşk dizisinin 2015 yılında ekranlara gelmesiyle beraber dizi çok sık tercih edilen isimlerden bir tanesi haline geldi. 2015 yılında 9., 2016 yılında 4., 2017 ve 2018 yıllarında da 3. oldu. 2020 yılında ise dünyaya gelen bebeklerden 6.335'ine bu isim verildi. Dolayısıyla en çok tercih edilen adlarda en üst sıralarda yer aldı.