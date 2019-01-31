MAGAZİN

Defne Joy Foster'ın annesi canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! 'Dayanamıyorum artık'

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.01.2019 14:25 | Son Güncelleme

2011 yılında hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster'ın annesi, bugün 2. Sayfa programına telefonla bağlanıp "Dayanamıyorum artık" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

2 Şubat 2011'de hayatını kaybeden Defne Joy Foster, cumartesi günü Zincirlikuyu'daki mezarı başında anılacak. Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının sunucularının kızını anmasıyla telefonla programa bağlanan anne Hatice Foster, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster Kanal D'deki '2. Sayfa' programına telefonla bağlandı. Konuşmakta güçlük çeken Hatice Foster, şunları söyledi: "Dayanamıyorum. 8 yıla girdi. Onu çok özlüyorum. Cumartesi günü Zincirlikuyu'da olacağım. Evlat kaybı çok zor. Allah düşmanıma vermesin.

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"ANTİDEPRESAN DA ALSAM TUTAMIYORUM KENDİMİ"

Evladına doyamadı. Ne diyeyeyim? Ben evladımın ciğerini bilirdim. Çok fenayım. Canım evladım. Onu anlatmam mümkün değil. Annesi olarak ondan çok şey öğrendim. Mekanı cennet olsun. Antidepresan da alsam tutamıyorum kendimi. Canım kızım! Çok seviyorum onu.

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"HAYAT ÜSTÜME GELİYOR NEDEN HALA YAŞIYORUM?"

Torunumu arada sırada görüyorum. Her zaman değil. Kocası 4. ayında evlendi zaten. Resimlerde oğlan mutlu görünüyor ama hiç yalnız kalamadık. O da canımın canı. Mutsuzum o konuda. Hasret gideremedik. Hayat çok üstüme geliyor. Neden hala yaşıyorum onu da bilmiyorum?"

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ÖLÜ BULUNMUŞTU

Sihirli Annem dizisinde Eda rolüyle hafızalarımıza kazınan Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011'de Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde ölü bulunmuştu. Adli Tıp Raporu'na göre Foster'in, alkol ve kanında bulunan ilaçların yan etkisiyle kalp ritmi bozukluğu nedeniyle öldüğü belirtilmişti.

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Kerem Altan 2.5 ay hapse çarptırılmış, cezası 5 yıl ertelenmişti. Defne Joy Foster'ın İlker Yasin Solmaz'dan Can Kılıç Solmaz adında bir oğlu var. Can şimdi 10 yaşında...

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Defne Joy Foster 2. Sayfa Hatice Foster 2 şubat 2011

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