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Defne Joy Foster mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 13:40 | Son Güncelleme

FETÖ’den tutuklu Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster, ölümünün 8.

FETÖ’den tutuklu Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster, ölümünün 8. yıldönümünde mezarı başında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Törende ağlayarak kızının mezar taşına sarılan anne Hatice Foster, Altan ailesinin kendisini baş sağlığı için bile aramadığını söyledi. Avukat Ayşegül Mermer ise "Kerem Altan’ın aldığı ceza vicdanları rahatlatmadı" diye konuştu.
FETÖ’den tutuklu Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın evinde 2011 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Defne Joy Foster, ölümünün 8. yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki mezarının başında anıldı. Anma törenine anne Hatice Foster ile merhum oyuncunun yakınları ve arkadaşları katıldı. Anma töreninde Defne Joy Foster’ın mezarı başında toplanan yakınları dualar etti.
Törende, anne Hatice Foster’ın kızının mezarının başında ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Anne Foster, daha sonra ağlayarak kızının mezar taşına sarıldı. Uzun süre kızının mezar taşına sarılan Hatice Foster’ı yakınları teselli etti.
Kızının 8. ölüm yıldönümünde mezarının balına gelen anne Hatice Foster, "Çok özledim, çok. Canım kızım burada yatıyor. Topraklar doydu ona, ben doyamadım. Allah’ın tecellisi. Söyleyecek bir şey yok. Ona bunu yapanların 5 katını çeksin istiyorum. Torunumu göstermiyorlar bana. Fotoğraflarına bakıyorum ancak’’ diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

"Ahmet Altan, Baş sağlığı dilemek için bile aramadı"
Altan ailesinin kendisini baş sağlığı dilemek için bile aramadığını belirten Hatice Foster, "Sen kızımı can çekişirken bırak, sokaklarda doktor aramaya çık. Hastaneye 3 dakika uzaklıkta evi. Ambulans gelse kızımı hemen kurtaracaklardı. Altan kardeşlere neler yazıyorum ama çıkıp karşıma delikanlı gibi cevap veremiyorlar. Bana bir başın sağ olsun demediler. Gazeteler ilan verdirdiler, su testisi su yolunda kırılır diye. Onların ki kırılsın inşallah" diyerek tepki gösterdi.

"Kerem Altan’ın aldığı ceza vicdanları rahatlatmadı’’
Defne Joy Foster’in ölümünde yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemekten Kerem Altan’ın aldığı cezayı yetersiz bulan Avukat Ayşegül Mermer, "Kerem Altan yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemekten cezalandırıldı. Biz o davayı açmak için çok mücadele verdik. Önce kapanmıştı, itiraz etmiştik. Kabul edilmedi. Son olarak Adalet Bakanlığına göndermiştik. Bizim iddialarımız kabul edilerek dosya geri dönerek dava açıldı. Sonuç olarak cezasını aldı. Tabi ki bu ceza vicdanlarını rahatlamadı. Hatice hanımında acısı bu yüzden taze kalıyor’’ ifadelerini kullandı.

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